Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Theo dõi nội bộ và thuế
Lập các hồ sơ/báo cáo thuế tháng, quý, năm (bao gồm thuế TNCN, TNDN, GTGT)
Làm việc với cơ quan thuế: Giải trình và cung cấp các số liệu khi được yêu cầu
Các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán, giao dịch ngân hàng
Theo dõi hợp đồng, chi phí công trình
Phối hợp với giám sát, cán bộ kỹ thuật làm hợp đồng, quyết toán theo khối lượng thi công thực tế.
Kiểm soát - báo cáo công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
Lập bảng danh sách báo cáo tăng giảm BHXH, BHYT,BHTN.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán.
Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tối thiểu 2 năm
Thành thạo các báo cáo thuế, báo cáo tài chính…
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành kế toán xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc.
Lương thỏa thuận theo năng lực: (10-15 triệu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

