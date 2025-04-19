Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM
- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Theo dõi nội bộ và thuế
Lập các hồ sơ/báo cáo thuế tháng, quý, năm (bao gồm thuế TNCN, TNDN, GTGT)
Làm việc với cơ quan thuế: Giải trình và cung cấp các số liệu khi được yêu cầu
Các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán, giao dịch ngân hàng
Theo dõi hợp đồng, chi phí công trình
Phối hợp với giám sát, cán bộ kỹ thuật làm hợp đồng, quyết toán theo khối lượng thi công thực tế.
Kiểm soát - báo cáo công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
Lập bảng danh sách báo cáo tăng giảm BHXH, BHYT,BHTN.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tối thiểu 2 năm
Thành thạo các báo cáo thuế, báo cáo tài chính…
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành kế toán xây dựng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.
Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc.
Lương thỏa thuận theo năng lực: (10-15 triệu)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI