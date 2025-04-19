Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kế toán tổng hợp

Theo dõi nội bộ và thuế

Lập các hồ sơ/báo cáo thuế tháng, quý, năm (bao gồm thuế TNCN, TNDN, GTGT)

Làm việc với cơ quan thuế: Giải trình và cung cấp các số liệu khi được yêu cầu

Các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán, giao dịch ngân hàng

Theo dõi hợp đồng, chi phí công trình

Phối hợp với giám sát, cán bộ kỹ thuật làm hợp đồng, quyết toán theo khối lượng thi công thực tế.

Kiểm soát - báo cáo công nợ khách hàng, nhà cung cấp.

Lập bảng danh sách báo cáo tăng giảm BHXH, BHYT,BHTN.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán.

Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tối thiểu 2 năm

Thành thạo các báo cáo thuế, báo cáo tài chính…

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành kế toán xây dựng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Nghỉ các ngày lễ tết theo quy định.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc.

Lương thỏa thuận theo năng lực: (10-15 triệu)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TKD VIỆT NAM

