Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

- Hà Nội: PeakView, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (mua/bán, công nợ, doanh thu, chi phí).
Báo cáo tài chính (tháng/quý/năm).
Báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN) và báo cáo quản trị theo yêu cầu.
Theo dõi dòng tiền, phân tích biến động tài chính và đề xuất giải pháp tối ưu.
Đối soát thanh toán với các sàn (phí dịch vụ, hoa hồng, hoàn tiền).
Xử lý giao dịch đổi/trả hàng, chiết khấu, khuyến mãi.
Phối hợp với kho vận để kiểm soát hàng tồn kho, đảm bảo số liệu chính xác.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo công tác kế toán - tài chính được vận hành trơn tru.
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ/độc lập và cơ quan thuế khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp:
Kinh nghiệm:
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ/TMĐT.
Kỹ năng:
Thành thạo Excel và phần mềm kế toán.
Am hiểu luật thuế và các chuẩn mực kế toán.
Khả năng phân tích số liệu, làm việc đa nhiệm.
Tiếng Anh cơ bản (đọc hiểu tài liệu chuyên ngành là lợi thế).
Tại CÔNG TY TNHH WE UP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương:
Được đóng BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc
Chế độ đãi ngộ đầy đủ: Du lịch 3 lần 1 năm, trong và ngoài nước (villa, team building, du lịch cuối năm)
Chế độ sinh nhật, lễ Tết: công ty sẽ tặng quà, tổ chức các ngày lễ như: 20/10, 08/03, Boy’s day, Trung thu, Noel
Được làm việc trong môi trường Giáo dục, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WE UP
