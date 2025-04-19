Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE
- Hà Nội: Số 69 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày.
Lập báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) theo quy định.
Theo dõi, hạch toán chi phí, doanh thu, công nợ phải thu – phải trả.
Rà soát và kiểm tra số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan chức năng liên quan khi có yêu cầu.
Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách khoa học, đúng quy định.
Phối hợp với các bộ phận khác để kiểm soát chi phí và tối ưu hiệu quả tài chính.
Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp trở lên.
2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp
Am hiểu các quy định pháp luật về thuế, tài chính, kế toán.
Thành thạo phần mềm kế toán (Misa), Excel tốt.
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện
Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng theo doanh thu của công ty
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định
Phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, du lịch, hiếu/hỉ, chăm sóc sức khỏe,
Tăng lương có thể đề xuất theo năng lực.
Đối với nhân viên nữ được nghỉ thêm 1 ngày trong tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI