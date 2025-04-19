Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 69 ngõ 279 Đội Cấn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu và ghi nhận các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày.

Lập báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) theo quy định.

Theo dõi, hạch toán chi phí, doanh thu, công nợ phải thu – phải trả.

Rà soát và kiểm tra số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan chức năng liên quan khi có yêu cầu.

Quản lý, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách khoa học, đúng quy định.

Phối hợp với các bộ phận khác để kiểm soát chi phí và tối ưu hiệu quả tài chính.

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp trở lên.

2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

Am hiểu các quy định pháp luật về thuế, tài chính, kế toán.

Thành thạo phần mềm kế toán (Misa), Excel tốt.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện

Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng theo doanh thu của công ty

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định

Phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, du lịch, hiếu/hỉ, chăm sóc sức khỏe,

Tăng lương có thể đề xuất theo năng lực.

Đối với nhân viên nữ được nghỉ thêm 1 ngày trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG & SỰ KIỆN BACKSTAGE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin