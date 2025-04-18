Tuyển Kế toán tổng hợp CHI NHÁNH MIỀN NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CHI NHÁNH MIỀN NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/05/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CHI NHÁNH MIỀN NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội., Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết;
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán Thuế;
Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty;
In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng;
Các công việc khác liên quan.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán doanh nghiệp, kế toán tài chính hoặc các ngành liên quan các trường: Học viện tài chính, Đại học thương mại, Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Ngoại thương;
Đại học chính quy
Học viện tài chính, Đại học thương mại, Kinh tế quốc dân, Học viện Ngân hàng, Ngoại thương;
Có 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp tại các công ty;
Ưu tiên ứng viên đã làm trong doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, bất động sản;
Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, các phần mềm (fast) về các nghiệp vụ kế toán.

Tại CHI NHÁNH MIỀN NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15 - 25 triệu/ tháng;
Được hỗ trợ ăn ca, thưởng lễ tết, thưởng lương tháng thứ 13 tương xứng với năng lực và sự cống hiến;
Được tham gia BHXH và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty;
Tham gia du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty;
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp;
Thời gian làm việc: Sáng 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6; Thứ 7: 8:00 - 12:00 - Chiều 13:15 - 16:30;
Nơi làm việc: Toà nhà vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH MIỀN NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Sơn Bình - Long Thành - Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

