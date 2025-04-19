Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 C1, khu đô thị 5.2ha, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Tổng hợp và kiểm tra số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).
Kiểm tra và rà soát chứng từ kế toán, hóa đơn đầu vào – đầu ra, hồ sơ thanh toán, đối chiếu công nợ.
Theo dõi chi phí, doanh thu, tài sản, dòng tiền, hạch toán đúng theo quy định kế toán và chính sách công ty.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đơn vị liên quan.
Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc kiểm soát tài chính – kế toán doanh nghiệp.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi dưới 35.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
Có từ 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực xây dựng, thương mại, dự án.
Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ Kế toán trưởng.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chuẩn mực kế toán, luật thuế hiện hành.
Kỹ năng Excel tốt, biết sử dụng phần mềm kế toán thông dụng (MISA, FAST…).
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động...
Được mua bảo hiểm PVI, gói khám sức khỏe định kỳ, du lịch hàng năm, thưởng 8/3, 30/4-1/5, 2/9,…
Hỗ trợ 50% bảo hiểm PVI cho người thân Cán bộ nhân viên công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hoà đồng, nhiều cơ hội phát triển, được đào tạo, nâng cao tay nghề thường xuyên.
Lương tháng 13 và thưởng cuối năm (tuỳ vào tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHẤN HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15 Lê Quang Định, P. 9, TP Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

