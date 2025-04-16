Tuyển Kế toán tổng hợp Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoàn thiện chứng từ đã hạch toán đủ về chứng từ và hợp lý, hợp lệ theo quy định của chuẩn mực kế toán và thuế

Hướng dẫn và rà soát các phần hành hạch toán kế toán, kiểm soát chứng từ, đóng chứng từ và lưu trữ chứng từ

Tính và đối chiếu phí hoa hồng môi giới phát sinh cho đại lý

Tính và đối chiếu chi phí hỗ trợ lãi suất cho khách hàng khi mua nhà trong dự án

Kiểm soát và ghi nhận dòng tiền thu, xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng

Chịu trách nhiệm lập tờ khai thuế, nộp thuế, làm việc với Cơ quan thuế khi quyết toán

Chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị từng bộ phận của công ty hàng tháng/quý/năm

Tính giá thành, giá vốn theo từng bộ phận, mảng kinh doanh

Báo cáo tình hình thực hiện Kết quả kinh doanh trực tiếp cho Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính so với ngân sách kế hoạch giao đầu năm

Các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

1. YÊU CẦU:

Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính,...

Đã có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp tại các công ty chủ đầu tư hoặc tổng thầu xây dựng

Có kinh nghiệm trong việc kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thanh toán các gói thầu xây dựng, thi công và mua sắm tài sản

Có kinh nghiệm trong việc quản lý công nợ trong mô hình công ty mẹ con

Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuế và mạnh về thuế

Kỹ năng tổng hợp, báo cáo, quản trị công việc tốt

Sử dụng thành thạo word, excel và các phần mềm kế toán (ưu tiên đã sử dụng phần mềm Bravo)

2. QUYỀN LỢI:

Mức lương đánh giá theo năng lực2xtriệu

Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn

Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn

Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn

Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác

Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 – sáng thứ 7

