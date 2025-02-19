Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thiên Ân làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thiên Ân
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Ô72, đường D1, khu dân cư Vietsing, phường Thuận Giao, tp.Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.
- Lập và nộp các báo cáo thuế theo quy định (GTGT, TNDN, TNCN…).
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, sổ sách kế toán nội bộ và với các đơn vị liên quan.
- Theo dõi, quản lý công nợ, hàng tồn kho và tài sản cố định.
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu.
- Hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi cần thiết.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ít nhất 3- 5 năm ở vị trí tương đương.
Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và tin học văn phòng (Excel, Word).
Hiểu rõ các quy định pháp luật về kế toán, thuế.
Tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thiên Ân Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10 - 15 triệu/tháng
Môi trường trẻ trung, thân thiện
Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, Tết, và các chế độ phúc lợi khác.
Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển rõ ràng, hỗ trợ đào tạo và nâng cao chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thiên Ân
