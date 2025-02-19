Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thiên Ân làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Ô72, đường D1, khu dân cư Vietsing, phường Thuận Giao, tp.Thuận An, Bình Dương, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày.

- Lập và nộp các báo cáo thuế theo quy định (GTGT, TNDN, TNCN…).

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, sổ sách kế toán nội bộ và với các đơn vị liên quan.

- Theo dõi, quản lý công nợ, hàng tồn kho và tài sản cố định.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị theo yêu cầu.

- Hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán khi cần thiết.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 3- 5 năm ở vị trí tương đương.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và tin học văn phòng (Excel, Word).

Hiểu rõ các quy định pháp luật về kế toán, thuế.

Tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thiên Ân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 - 15 triệu/tháng

Môi trường trẻ trung, thân thiện

Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, Tết, và các chế độ phúc lợi khác.

Cơ hội thăng tiến: Lộ trình phát triển rõ ràng, hỗ trợ đào tạo và nâng cao chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hồng Thiên Ân

