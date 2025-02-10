Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV TM DV Quang Huy Đạt làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV TM DV Quang Huy Đạt làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH MTV TM DV Quang Huy Đạt
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH MTV TM DV Quang Huy Đạt

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH MTV TM DV Quang Huy Đạt

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- KDC Châu thới, Phường Bình an,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tập hợp chứng từ phát sinh, phân loại, tổng hợp, hạch toán kế toán, tính giá thành công trình.
- Thực hiện theo dõi phân bổ các tài khoản công dụng cụ, tài sản cố định và các khoản chi phí trả trước, trích trước, nhận trước…
- Kiểm tra tài khoản phát sinh, hạch toán kế toán
- Kiểm tra kiểm soát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của công ty,tổng hợp số phát sinh thực tế trong quy trình sản xuất, kinh doanh để phản ánh hiệu quả đạt được của công ty;
- Hướng dẫn nhân viên thực hành các phần hành kế toán
- Lập báo cáo hàng tháng ,quý, năm theo yêu cầu cấp trên
- Lên báo cáo Tài chính Quý, năm , in sổ sách quyết toán thuế;
- Kiểm tra luồng tài chính, sắp xếp, đề xuất việc chi trả phù hợp với quy định của công ty, của Pháp luật, có lợi cho Công ty;
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán tổng hợp theo yêu cầu công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng Đại học) chuyên ngành tài chính kế toán
- Có kinh nghiệm 05 năm trở lên làm công việc Kế toán tổng hợp tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng
- Nắm vững các chính sách, chế độ Tài chính - Kế toán, Thuế & quản lý tài chính hiện hành;
- Có khả năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề hiệu quả;
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao;
- Trung thực, nhiệt tình, thái độ hòa đồng, hợp tác với đồng nghiệp;
- Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng và phần mềm kế toán; (ưu tiên biết sử dụng thành thạo phần mềm Misa, Bravo) Lập thành thạo BCTC;
- Làm việc tại 47D4, KDC Châu Thới, P. Bình An, Tp. Dĩ An, T.Bình Dương.

Tại Công Ty TNHH MTV TM DV Quang Huy Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thoả thuận theo năng lực
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Thưởng: cuối năm (căn cứ vào hiệu quả và năng lực làm việc)
- Môi trường làm việc: thân thiện, hòa đồng, hỗ trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV TM DV Quang Huy Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV TM DV Quang Huy Đạt

Công Ty TNHH MTV TM DV Quang Huy Đạt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 240B/17 KP Nội Hóa 2, P. Bình An, TX Dĩ An, T. Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

