Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM DV SX XNK GLOBAL LINK làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường D1, KDC Thuận Giao - Thuận An, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Kế toán tổng hợp là người quản lý toàn bộ công việc kế toán trong doanh nghiệp, đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin.

Thu thập và xử lý dữ liệu kế toán;Quản lý sổ sách và chính sách tài chính; Lập báo cáo tài chính;Quản lý dòng tiền; Quản lý thuế và chứng từ;Kiểm tra và hỗ trợ kiểm toán;Hỗ trợ ban lãnh đạo: Phân tích số liệu tài chính và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh. Cung cấp các thông tin tài chính cho ban lãnh đạo khi cần.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, ngân hàng, kiểm toán

Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Kỹ năng: Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng, khả năng tổ chức, làm việc nhóm và nhanh và linh hoạt.

Tại Công ty TNHH TM DV SX XNK GLOBAL LINK Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ 08:00-17:00, từ T2-T6; ( T7 -CN nghỉ)

3-6 tháng điều chỉnh lương 1 lần

Được tham gia vào đội hỗ trợ Sales & được nhận thêm chi phí về Sales.

Môi trường học tập cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV SX XNK GLOBAL LINK

