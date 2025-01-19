Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM DV SX XNK GLOBAL LINK làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH TM DV SX XNK GLOBAL LINK
- Bình Dương: Đường D1, KDC Thuận Giao
- Thuận An, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Kế toán tổng hợp là người quản lý toàn bộ công việc kế toán trong doanh nghiệp, đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin.
Thu thập và xử lý dữ liệu kế toán;Quản lý sổ sách và chính sách tài chính; Lập báo cáo tài chính;Quản lý dòng tiền; Quản lý thuế và chứng từ;Kiểm tra và hỗ trợ kiểm toán;Hỗ trợ ban lãnh đạo: Phân tích số liệu tài chính và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh. Cung cấp các thông tin tài chính cho ban lãnh đạo khi cần.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.
Kỹ năng: Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng, khả năng tổ chức, làm việc nhóm và nhanh và linh hoạt.
Tại Công ty TNHH TM DV SX XNK GLOBAL LINK Thì Được Hưởng Những Gì
3-6 tháng điều chỉnh lương 1 lần
Được tham gia vào đội hỗ trợ Sales & được nhận thêm chi phí về Sales.
Môi trường học tập cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV SX XNK GLOBAL LINK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
