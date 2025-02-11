Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 484, Tờ bản đồ số 5, TX. Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, hạch toán vật tư, nguyên vật liệu khi mua bán, nhận được hàng hóa. Nhập số lượng nguyên vật liệu vào phần mềm kế toán, đảm bảo số lượng vật tư cung cấp đủ cho quá trình sản xuất.

Làm việc với nhân viên kho, các kế toán khác để đánh giá tình hình nguyên vật liệu, chất lượng của sản phẩm.

Giám sát, kiểm soát số lượng hàng hóa thực tế còn lại trong kho với số lượng trên phần mềm sổ sách kế toán để tránh mất, thất thoát vật tư trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp.

Lập hóa đơn, báo cáo chi tiết về tình hình vật tư để quản lý nắm bắt được thực trạng vật tư.

Hỗ trợ trong việc kiểm kê tài sản, hàng hóa định kỳ

Thực hiện các công việc hành chính văn phòng liên quan đến kế toán

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm 02 năm kế toán trở lên

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về kế toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán Misa

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực sản xuất và nội thất

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực kế toán

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Lương thưởng cạnh tranh, xét tăng lương định kỳ dựa trên năng lực

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Hỗ trợ nhà ở miễn phí và xe đưa rước từ SG-BD

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ TÂN THÀNH

