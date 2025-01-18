Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Lê Phong làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 68 Đại Lộ Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Hạch toán đúng và đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh

- Theo dõi thu tiền và xuất hóa đơn cho khách hàng

- Lập báo cáo và kê khai thuế theo quy định

- Theo dõi và làm hồ sơ thanh toán lãi vay

- Kiểm tra và Lập hồ sơ thanh toán

- Lập báo cáo cho cấp quản lý theo định kỳ

- Công tác khác

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: 3 năm trở lên

- Đại học: chuyên ngành Kế toán, kiểm toán

- Có kiến thức chuyên ngành tốt về nghiệp vụ kế toán, ưu tiên kinh nghiệm ngành BĐS.

- Nắm vững các chuẩn mực Kế toán, Luật Kế toán, Luật quản lý thuế, các văn bản luật liên quan đến Kế toán, Thuế.

- Hiểu biết tổng quan về Luật dân sự, Luật Kinh tế, Luật Thương mại.

- Thành thạo phần mềm kế toán (Misa), Tin học văn phòng.

- Độ tuổi: từ 25 tuổi trở lên.

- Có tình thân trách nhiệm, vui vẻ hòa đồng

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Lê Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận khi phỏng vấn;

- Được tham gia BHXH đầy đủ;

- Được hưởng phép năm;

- Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước;

- Được thưởng lương T13;

- Tham quan du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Lê Phong

