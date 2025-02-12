Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH TM DV Nghị Tín làm việc tại Bình Dương thu nhập 500 - 1,000 USD

Công ty TNHH TM DV Nghị Tín
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Mức lương
500 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 57C Nguyễn Văn Tiết, Kp.Bình Hòa, P.Lái Thiêu, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 500 - 1,000 USD

Thực hiện kế toán tổng hợp, đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các báo cáo tài chính.
Quản lý và theo dõi các khoản thu chi của công ty.
Lập báo cáo thuế, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để cung cấp thông tin tài chính.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán định kỳ.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
Phân tích số liệu tài chính, báo cáo tình hình tài chính của công ty.
Tham gia xây dựng và hoàn thiện quy trình kế toán của công ty.

Với Mức Lương 500 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp.
Biết tiếng anh hoặc tiếng Trung lưu loát
Nắm vững các nguyên tắc kế toán, luật thuế và các quy định liên quan.
Thành thạo các phần mềm kế toán như Misa, Fast Accounting, hoặc các phần mềm kế toán khác.
Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Có xe đưa đón cho nhân viên tại TP.HCM
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM DV Nghị Tín

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 61 Tạ Uyên, P15, Q5, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

