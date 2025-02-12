Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 256/30 đường nguyễn tri phương, P. An Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Hạch toán kế toán và kiểm soát số liệu
- Quản lý tài chính và lập báo cáo
- Kiểm soát công nợ và dòng tiền
- Kiểm soát chi phí và tài sản
- Hỗ trợ quyết toán thuế và làm việc với cơ quan chức năng
+ Kỹ năng: kỷ năng phân tích, tổng hợp & xử lý dữ liệu tốt. Nắm vững kiến thức về luật thuế, kế toán, các quy định liên quan. Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực trong công việc.
+ Kỹ năng vi tính: sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, phần mềm amis/misa & các công cụ văn phòng (Excel, word...v.v.)

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất 1 năm làm việc tại vị trí tương đương.
+ Giới tính: Nữ
+ Trình độ học vấn: Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.
+ Tuổi: từ 25 – 35 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương: 13 triệu – 15 triệu tuỳ theo năng lực.
+ Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
+ Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 668/9/24 Quốc lộ 13, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

