Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
- Bình Dương: 256/30 đường nguyễn tri phương, P. An Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Hạch toán kế toán và kiểm soát số liệu
- Quản lý tài chính và lập báo cáo
- Kiểm soát công nợ và dòng tiền
- Kiểm soát chi phí và tài sản
- Hỗ trợ quyết toán thuế và làm việc với cơ quan chức năng
+ Kỹ năng: kỷ năng phân tích, tổng hợp & xử lý dữ liệu tốt. Nắm vững kiến thức về luật thuế, kế toán, các quy định liên quan. Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực trong công việc.
+ Kỹ năng vi tính: sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, phần mềm amis/misa & các công cụ văn phòng (Excel, word...v.v.)
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Giới tính: Nữ
+ Trình độ học vấn: Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.
+ Tuổi: từ 25 – 35 tuổi.
Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
+ Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI