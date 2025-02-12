Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 256/30 đường nguyễn tri phương, P. An Bình, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Hạch toán kế toán và kiểm soát số liệu

- Quản lý tài chính và lập báo cáo

- Kiểm soát công nợ và dòng tiền

- Kiểm soát chi phí và tài sản

- Hỗ trợ quyết toán thuế và làm việc với cơ quan chức năng

+ Kỹ năng: kỷ năng phân tích, tổng hợp & xử lý dữ liệu tốt. Nắm vững kiến thức về luật thuế, kế toán, các quy định liên quan. Cẩn thận, tỉ mỉ và trung thực trong công việc.

+ Kỹ năng vi tính: sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, phần mềm amis/misa & các công cụ văn phòng (Excel, word...v.v.)

Yêu Cầu Công Việc

+ Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất 1 năm làm việc tại vị trí tương đương.

+ Giới tính: Nữ

+ Trình độ học vấn: Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.

+ Tuổi: từ 25 – 35 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương: 13 triệu – 15 triệu tuỳ theo năng lực.

+ Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

+ Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GÀ VÀNG

