Tuyển Kế toán tổng hợp Garden Estate Furniture Manufacturing làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Thửa đất 8, Tờ bản đồ 29, Khu phố 1, Phường Tân Định, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam (Ngã tư Sơ Sao, Bến Cát), Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Quản lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán:

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh như doanh thu, chi phí, khấu hao, công

nợ, và các khoản thanh toán khác.

• Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu kế toán giữa sổ chi tiết và sổ tổng hợp.

2. Báo cáo tài chính và thuế:

• Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, và năm theo quy định.

• Thực hiện kê khai và quyết toán thuế GTGT, TNDN, TNCN theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý và theo dõi công nợ:

• Kiểm tra, theo dõi công nợ phải thu, phải trả và lập báo cáo công nợ định kỳ.

• Đề xuất các giải pháp xử lý nợ khó đòi.

4. Quản lý chứng từ và sổ sách kế toán:

• Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán đầy đủ và đúng quy định.

• Kiểm soát các giao dịch nội bộ và đảm bảo tính chính xác của các nghiệp vụ phát sinh.

5. Các công việc khác:

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện các nhiệm vụ kế toán – tài chính theo yêu cầu.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán Tổng hợp.

• Am hiểu các quy định về kế toán và thuế hiện hành.

• Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán và Microsoft Office (Word, Excel).

• Kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt.

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Quyền Lợi

• Bảo hiểm 24/7

• Mức lương từ 12 – 15 triệu đồng, thương lượng theo năng lực.

• Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

• Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Tại Garden Estate Furniture Manufacturing Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Garden Estate Furniture Manufacturing

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin