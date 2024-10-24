Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Dốc Lã, Đoàn Thượng, Bảo Khê, TP Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Tiếp nhận và soát xét nghiệp vụ, chứng từ và hoàn thiện hồ sơ trên thuế Kiểm soát số liệu trên Phần mềm thuế Nộp báo cáo thuế tháng – quý – năm Lập báo cáo ngân hàng và các cơ quan khác khi cần Giao dịch với ngân hàng và cơ quan thuế Hỗ trợ công việc kế toán nội bộ khi cần Lập kế hoạch và báo cáo DT-CP cuối tháng – năm Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiểm Toán - Kế Toán, Tài chính Ngân Hàng, Ngân Hàng hoặc các văn bằng tương đương; Yêu Cầu tối thiếu 2 năm kinh nghiệm làm ở các vị trí tương đương
2. Có kỹ năng lập kế hoạch, làm việc đội nhóm;
3. Nhạy bén, năng động, có khả năng tư duy, phân tích;
4. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán;
5. Tính tình cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
6. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng theo quy định được giao.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương vị trí 12.000.000-15.000.000đ, thưởng doanh thu theo kết quả kinh doanh
- Ăn trưa + phúc lợi + lương tháng thứ 13
- Thưởng tết các dịp lễ, tết - Tăng lương theo hiệu quả công tác và hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
- Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đoàn Thượng, Xã Bảo Khê, Thành phố Hưng yên, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

