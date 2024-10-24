Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI
- Hưng Yên: Dốc Lã, Đoàn Thượng, Bảo Khê, TP Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Tiếp nhận và soát xét nghiệp vụ, chứng từ và hoàn thiện hồ sơ trên thuế
Kiểm soát số liệu trên Phần mềm thuế
Nộp báo cáo thuế tháng – quý – năm
Lập báo cáo ngân hàng và các cơ quan khác khi cần
Giao dịch với ngân hàng và cơ quan thuế
Hỗ trợ công việc kế toán nội bộ khi cần
Lập kế hoạch và báo cáo DT-CP cuối tháng – năm
Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo
Tiếp nhận và soát xét nghiệp vụ, chứng từ và hoàn thiện hồ sơ trên thuế
Kiểm soát số liệu trên Phần mềm thuế
Nộp báo cáo thuế tháng – quý – năm
Lập báo cáo ngân hàng và các cơ quan khác khi cần
Giao dịch với ngân hàng và cơ quan thuế
Hỗ trợ công việc kế toán nội bộ khi cần
Lập kế hoạch và báo cáo DT-CP cuối tháng – năm
Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Có kỹ năng lập kế hoạch, làm việc đội nhóm;
3. Nhạy bén, năng động, có khả năng tư duy, phân tích;
4. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng phần mềm kế toán;
5. Tính tình cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc;
6. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng theo quy định được giao.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI Thì Được Hưởng Những Gì
- Ăn trưa + phúc lợi + lương tháng thứ 13
- Thưởng tết các dịp lễ, tết - Tăng lương theo hiệu quả công tác và hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN...).
- Môi trường làm việc năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LINH HẢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI