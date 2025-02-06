Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- Xã Thanh Long , Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Hạch toán khối lượng vật tư xuất nhập kho, Xuất vật tư tạo thành phẩm mỗi ngày, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.
- Đối chiếu, hàng hóa xuất nhập với lệnh sản xuất.
- Tính giá thành thành phẩm hoàn thành trong kỳ, đối chiếu phương án kinh doanh.
- Làm báo cáo tài chính
- Kiểm kê hàng hóa trong kho cùng thủ kho và nhân viên kho
- Theo dõi và hạch toán TSCĐ và CCDC của công ty
- Xét duyệt chi
- Lập các báo cáo và thực hiện công việc được giao theo yêu cầu quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Chưa có kinh nghiệm
+ Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên – chuyên ngành Kế toán
+ Cẩn thận, tỉ mỉ, lưu giữ chứng từ khoa học
+ Cẩn thận, tỉ mỉ, lưu giữ chứng từ khoa học
+ Cẩn thận, tỉ mỉ, lưu giữ chứng từ khoa học
Tại Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng Thì Được Hưởng Những Gì
-Thu nhập hấp dẫn: Lương từ 10Tr - 15Tr (thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm).
-Được hưởng các quyền lợi và chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, chia sẻ và có nhiều cơ hội thăng tiến.
-Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao của công ty.
-Được tham gia BHXH và hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
