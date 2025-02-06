Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Xã Thanh Long , Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hạch toán khối lượng vật tư xuất nhập kho, Xuất vật tư tạo thành phẩm mỗi ngày, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.
- Đối chiếu, hàng hóa xuất nhập với lệnh sản xuất.
- Tính giá thành thành phẩm hoàn thành trong kỳ, đối chiếu phương án kinh doanh.
- Làm báo cáo tài chính
- Kiểm kê hàng hóa trong kho cùng thủ kho và nhân viên kho
- Theo dõi và hạch toán TSCĐ và CCDC của công ty
- Xét duyệt chi
- Lập các báo cáo và thực hiện công việc được giao theo yêu cầu quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Chưa có kinh nghiệm
+ Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên – chuyên ngành Kế toán
+ Cẩn thận, tỉ mỉ, lưu giữ chứng từ khoa học

Tại Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập hấp dẫn: Lương từ 10Tr - 15Tr (thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm).
Thu nhập hấp dẫn: Lương từ 10Tr - 15Tr (thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm).
-Được hưởng các quyền lợi và chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty
-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, chia sẻ và có nhiều cơ hội thăng tiến.
-Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao của công ty.
-Được tham gia BHXH và hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng

Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thôn Hảo - Xã Liêu Xá - Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

