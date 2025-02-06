Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Xã Thanh Long , Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hạch toán khối lượng vật tư xuất nhập kho, Xuất vật tư tạo thành phẩm mỗi ngày, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.

- Đối chiếu, hàng hóa xuất nhập với lệnh sản xuất.

- Tính giá thành thành phẩm hoàn thành trong kỳ, đối chiếu phương án kinh doanh.

- Làm báo cáo tài chính

- Kiểm kê hàng hóa trong kho cùng thủ kho và nhân viên kho

- Theo dõi và hạch toán TSCĐ và CCDC của công ty

- Xét duyệt chi

- Lập các báo cáo và thực hiện công việc được giao theo yêu cầu quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Chưa có kinh nghiệm

+ Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên – chuyên ngành Kế toán

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, lưu giữ chứng từ khoa học

Tại Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập hấp dẫn: Lương từ 10Tr - 15Tr (thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm).

Thu nhập hấp dẫn: Lương từ 10Tr - 15Tr (thỏa thuận theo trình độ và kinh nghiệm).

-Được hưởng các quyền lợi và chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện, chia sẻ và có nhiều cơ hội thăng tiến.

-Được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao của công ty.

-Được tham gia BHXH và hưởng các quyền lợi theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM - DV Đức Dũng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin