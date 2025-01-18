Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ JVC Việt Nhật làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Nhà máy sản xuất xe điện tại Lô C4&5 - KCN Số 3 xã Đồng Tiến,Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Kiểm tra soát xét công nợ phải thu- phải trả, phân bổ chi phí mua hàng

- Phối hợp với đơn vị dịch vụ để hoàn thành các hồ sơ nhập khẩu

- Tính giá thành

- Hạch toán sổ sách theo đúng quy định của nhà nước về chế độ kế toán trong doanh nghiệp ( chưa yêu cầu phải lên được BCTC)

-Độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên

-Tốt nghiệp từ cao đẳng các ngành tài chính, kế toán

-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

-Khả năng làm việc nhanh nhẹn, tập trung, cẩn thận

-Thành thao tin học văn phòng: Excel, word

-Ưu tiên thường trú tại khu vực Yên Mỹ - Khoái Châu, Hưng Yên

-Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến hết thứ 7

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ JVC Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn từ 12 triệu trở lên và được thỏa thuận theo năng lực

- Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm.

- Tham gia BHXH, thưởng lễ tết theo quy định của nhà nước

- Ăn trưa tại công ty

- Nhiều chế độ phúc lợi cho NLĐ (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn )

- Môi trường làm việc lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ JVC Việt Nhật

