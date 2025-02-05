Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Bao Bì TQT làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lí hồ sơ, chứng từ kế toán, giao dịch với ngân hàng

- Cập nhật thông tin vào sổ sách kế toán

- Thu thập xử lý thông tin, số liệu kế toán, các chứng từ kế toán phát sinh như: nhập kho, xuất kho, thu – chi tiền, giấy báo nợ, giấy báo có....

- Thực hiện các bút toán phân bổ, trả trước. Đối chiếu các khoản phân bổ chi phí trả trước, trích trước hàng tháng.

- Kiểm soát hàng nhập/xuất/tồn kho, công nợ phải thu, phải trả, thuế, BHXH và báo cáo theo quy định của công ty.

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, chi phí trả trước, chi phí khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, công, nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT...

- Lập BCTC theo tháng/ năm, báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN ... và một số báo cáo khác theo quy định.

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán

Am hiểu hệ thống kế toán VN

Sử dụng thành thạo phần mềm Misa

Có khả năng quản lý và sắp xếp công việc

Kinh nghiệm trên 3 năm vị trí KTTH

• Chế độ bảo hiểm đầy đủ, các phúc lợi theo quy định.

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với cơ hội thăng tiến cao.

• Được đào tạo và phát triển kỹ năng thường xuyên.

• Các chế độ thưởng, team building hấp dẫn, nghỉ mát hàng năm.

