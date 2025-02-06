Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Dược Phẩm Quốc Tế AMM Germany làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Thôn đỗ mỹ, xã bãi sậy, huyên ân thi, tình hưng yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Lập chứng từ ngân hàng, giao dịch với các ngân hàng

• Ghi nhận và theo dõi các chi phí thanh toán qua ngân hàng.

• Theo dõi sổ sách quy định của Công ty.

• Theo dõi các khoản công nợ đối với khách hàng và nhà cung cấp;

• Các công việc khác theo phân công.

• Quản lý về giá trị kho hàng

• Hạch toán nội bộ

• Lưu trữ chứng từ

• Check đơn hàng và lên kế hoạch sản xuất

• Xuất hóa đơn, tập hợp chứng từ, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên thuế.

• Làm BCTC, Tờ khai thuế theo kỳ

• Làm báo cáo kết quả sx kinh doanh nội bộ theo tháng

Chi tiết trao đổi trong phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nữ từ 30 tuổi trở lên

• Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán tổng hợp

• Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao Đẳng chuyển ngành kế toán tại các trường thuộc khối Kinh tế

• Có khả năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề hiệu quả;

• Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao;

• Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng và phần mềm kế toán;

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và biết nghiệp vụ phần mềm kế toán

Tại Công Ty Dược Phẩm Quốc Tế AMM Germany Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:

• Mức lương cạnh tranh theo trình độ, kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.

• Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt, phát huy sự chủ động và sáng tạo.

• Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, và các chế độ phúc lợi của Công ty.

• Ứng viên xuất sắc có cơ hội trở thành nhân sự chủ chốt của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Dược Phẩm Quốc Tế AMM Germany

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin