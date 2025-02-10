Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư H & K làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Phố Nối B Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm. Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.

- Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp.

- Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán.

- Mở sổ theo dõi thu chi, TSCĐ, CCDC....

- Tập hợp, hạch toán và lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên nghành Kế toán, tài chính .....

- Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương;

- Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Misa

- Thành thạo tin học Văn phòng;

- Biết sắp xếp bao quát công việc.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ và ham học hỏi.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực sản xuất.

Nơi làm việc: phố Nối B Hưng Yên

