Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Làng Doanh Nhân CVG, Số 141 thôn Hoà Thành, Hoà Đông, Krông Pắc, Đắk Lắk

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thu thập, tổng hợp và nhập liệu chứng từ kế toán phát sinh tại doanh nghiệp.

Làm việc với nhà cung cấp, đối tác và khách hàng khi có công ty có nhu cầu mua hàng.

Lập báo cáo tài chính, và các báo cáo quản trị nội bộ theo yêu cầu của công ty.

Hạch toán kế toán, phân bổ chi phí, tính khấu hao tài sản cố định. Thực hiện kết chuyển; đối chiếu các số liệu liên quan và báo cáo thống kê.

Báo cáo và phối hợp xử lý công nợ; Báo cáo, kiểm tra tình trạng hàng hóa; kiểm tra xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, vật tư.

Quản lý dòng tiền, quản lý hoạch định sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Lập báo cáo tài chính hàng tháng/ năm.

Hỗ trợ giải quyết các công việc hành chính nội bộ phát sinh.

Các công việc khác theo yêu cầu cầu của bộ phận và lãnh đạo công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học.

Thành thạo phần mềm Misa, phần mềm kế toán khác, Excel, tin học văn phòng.

Hiểu rõ về các phần mềm kế toán.

Kỹ năng làm việc nhóm

Năng lực phẩm chất: Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, chủ động, cầu tiến trong công việc.

Kỹ năng tư duy phân tích và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng bảo mật thông tin.

Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ + thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty.

Phụ cấp ăn trưa tại công ty.

Chế độ thưởng theo chính sách phúc lợi của công ty.

Tham gia BHXH theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Làng Doanh Nhân CVG Shark Group

