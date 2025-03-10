Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN GREEN LEAF VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN GREEN LEAF VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN GREEN LEAF VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN GREEN LEAF VIỆT NAM

Kế toán tổng hợp

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN GREEN LEAF VIỆT NAM

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 17 Phạm Hùng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

1. Trách nhiệm :
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh như: Bán hàng, chi phí, thu, chi, tạm ứng, ngân hàng, khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ, công nợ các nhà thầu và các nghiệp vụ phát sinh khác(nếu có);
- Kê khai doanh thu, chi phí; khai thuế thuế GTGT, TNCN, TNDN tạm kê khai hàng tháng và quý theo quy định;
- Kiểm tra rà soát đối chiếu số liệu định kỳ với các đơn vị;
- Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN và Báo cáo tài chính theo quy định;
- Làm việc với đoàn thanh tra kiểm tra thuế, kiểm toán và các sở ban ngành khi cần giải trình, cung cấp số liệu kế toán;
- Tham mưu cho kế toán trưởng/trưởng phòng và Tổng giám đốc’
- Báo cáo số liệu trước kế toán trước Kế toán trưởng/trưởng phòng và Tổng Giám Đốc khi có yêu cầu;
- Lưu trữ, in dữ liệu kế toán theo quy định.
2.Quyền hạn :
- Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh các bút toán, nghiệp vụ phát sinh chưa được hạch toán đúng;
- Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo quy định.
3.Quan hệ :
- Nhận sự chỉ đạo và báo cáo Kế toán trưởng/trưởng phòng kế toán và Tổng giám đốc;
- Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên;
- Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài chính;
- Liên hệ các bộ phân khác thông qua Kế toán trưởng hoặc theo quy định.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
- Giới tính: Nữ
- Tuổi: 25- 35 tuổi.
- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học thuộc chuyên ngành kế toán, tài chính.
- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp 2 năm trở lên
- Có kinh nghiệm tại lĩnh vực vận tải.
- Đã có kinh nghiệm quyết toán thuế TNDN; TNCN và báo cáo tài chính thành thạo; Đã tham gia quyết toán thuế
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững nghiệp vụ kế toán, quy định về thuế, có khả năng tổng hợp và hướng dẫn.
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Tổng hợp và phân tích báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính.
- Thực hành nhiệm vụ được giao và đúng quy định.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán misa).
- Cẩn thận, tỉ mỉ, siêng năng, trung thực, nhiệt tình, cẩn thận, năng động có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN GREEN LEAF VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi
- Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh trên thị trường
- Mức lương thỏa thuận, tùy vào năng lực ứng viên
- Được tham gia BHYT – BHXH – BHTN đầy đủ theo quy định
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển bản thân
- Được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ trong quá trình làm việc
- Thưởng nhân dịp Lễ, Tết, được hưởng các chế độ khác của công ty: du lịch, dã ngoại, sinh nhật, hiếu, hỷ,.... (Có cơ hội du lịch nước ngoài)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN GREEN LEAF VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN GREEN LEAF VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN GREEN LEAF VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 17 Phạm Hùng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

