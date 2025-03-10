Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Feroli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Feroli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Feroli Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Công ty Cổ phần Feroli Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Feroli Việt Nam

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Liên Ninh

- Thanh Trì

- Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Đảm nhận các công việc của kế toán thuế: Xuất hóa đơn đầu ra. Tiếp nhận, ktra, hạch toán hóa đơn GTGT, lập các báo cáo thuế, báo cái tài chính đúng thời điểm, hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ chứng từ….
- Đảm nhận các công việc kế toán nội bộ: thu chi, kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kế toán thanh toán...
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ tuổi từ 25 - 38, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên biết phần mềm misa) và phần mềm văn phòng Office.
- Ưu tiên ứng viên đã từng quyết toán thuế. Nắm chắc luật kế toán hiện hành.
- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Feroli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10 triệu. Ăn trưa tại công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, coi trọng giá trị con người.
- Nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định.
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Feroli Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Feroli Việt Nam

Công ty Cổ phần Feroli Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 27, đường Cổng Bàng, Thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

