Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Feroli Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Đảm nhận các công việc của kế toán thuế: Xuất hóa đơn đầu ra. Tiếp nhận, ktra, hạch toán hóa đơn GTGT, lập các báo cáo thuế, báo cái tài chính đúng thời điểm, hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ chứng từ….

- Đảm nhận các công việc kế toán nội bộ: thu chi, kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, kế toán thanh toán...

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận



- Nữ tuổi từ 25 - 38, tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên biết phần mềm misa) và phần mềm văn phòng Office.

- Ưu tiên ứng viên đã từng quyết toán thuế. Nắm chắc luật kế toán hiện hành.

- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên.

Tại Công ty Cổ phần Feroli Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 10 triệu. Ăn trưa tại công ty

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, coi trọng giá trị con người.

- Nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm.

