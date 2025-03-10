Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Gia
Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Geleximco Lê Trọng Tấn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 14 Triệu
Giao dịch ngân hàng (Viết UNC, rút tiền, nộp tiền, đi tiền quốc tế)
Xuất hoá đơn tài chính cho tất cả các khách hàng đầu ra
Theo dõi công nợ
Kiểm soát chi tiêu nội bộ trong công ty
Thanh toán các hợp đồng đầu vào
Tập hợp chứng từ cho nhân viên kế toán thuế.
Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Trung thực, cẩn thận, chính xác.
Tại Công ty CP Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Gia Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 11.000.000 VND
Có đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên
Ngoài ra có rất nhiều phụ cấp, quyền lợi đi kèm, thưởng hàng tháng,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
