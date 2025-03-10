Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Geleximco Lê Trọng Tấn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Giao dịch ngân hàng (Viết UNC, rút tiền, nộp tiền, đi tiền quốc tế)

Xuất hoá đơn tài chính cho tất cả các khách hàng đầu ra

Theo dõi công nợ

Kiểm soát chi tiêu nội bộ trong công ty

Thanh toán các hợp đồng đầu vào

Tập hợp chứng từ cho nhân viên kế toán thuế.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Trung thực, cẩn thận, chính xác.

Tại Công ty CP Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Gia Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 11.000.000 VND

Có đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên

Ngoài ra có rất nhiều phụ cấp, quyền lợi đi kèm, thưởng hàng tháng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Gia

