Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MAXHOME MIỀN BẮC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà MAXHOME, 180 Vạn Phúc, P. Vạn Phúc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Hạch toán số liệu nội bộ trên PM Misa.

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ thu - chi, ký xác nhận, trình Ban lãnh đạo ký;

- Lập phiếu thu – chi cho các khoản chi phí , tạm ứng;

- Thực hiện quản lý dòng tiền qua quỹ Tiền mặt – Tài khoản ngân hàng;

- Thực hiện công tác Kế toán bán hàng;

- Theo dõi, đôn đốc công nợ với Nhà cung cấp – Khách hàng, đối chiếu công nợ Nhà cung cấp – Khách hàng.

- Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN tạm tính theo quý, các loại tờ khai thuế khác (nếu có); nộp tiền thuế.

- Lập, nộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN;

- Tham gia trực tiếp cùng TP Tài chính - kế toán vào quá trình quyết toán thuế của công ty;

- Lưu trữ các chứng từ và sổ sách.

- Thực hiện công tác hành chính 5S tại chỗ làm việc và văn phòng.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế Toán

• Thành thạo phần mềm MISA, Word, Exel (Tin học văn phòng)

• Có kinh nghiệm kế toán VLXD - Xây dựng tối thiểu 2 năm

• Cẩn thận, trung thực, chịu khó

• Khả năng chịu áp lực công việc cao. Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MAXHOME MIỀN BẮC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo Luật quy định

Thu nhập từ 15.000.000 VNĐ, có Thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc. Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của công ty. Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Được làm việc với đội ngũ CBNV giàu kinh nghiệm và môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp, chia sẻ, đúng với chuyên môn và cơ hội thăng tiến rộng mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG MAXHOME MIỀN BẮC VIỆT NAM

