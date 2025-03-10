Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VIEGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIEGON
Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà Matrix One đường Lê Quang Đạo,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch thu chi và kiểm soát thực hiện thanh toán, ghi nhận chi phí, tài sản, công nợ, nguồn vốn đúng quy định.
Chịu trách nhiệm về sổ cái, bảng cân đối tài khoản đối chiếu hàng tháng.
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học chuyên ngành tài chính doanh nghiệp/ kế toán/ kiểm toán hoặc các ngành có liên quan.
Sử dụng thành thạo excel và các phần mềm kế toán khác.
Có kinh nghiệm tự làm kế toán tổng hợp ít nhất 2 năm
Có kinh nghiệm kế toán công ty xây lắp là một lợi thế
Trung thực, chăm chỉ, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIEGON Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 14 -17tr (phụ thuộc vào năng lực ứng viên )
Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;
Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIEGON
