Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VVM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VVM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VVM

Kế toán tổng hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 58 Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
- Thực hiện các báo cáo, công việc khác theo yêu cầu của BLĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 4 năm trở lên, từng làm vị trí Kế toán tổng hợp là 1 lợi thế.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc.
- Biết sử dụng các phần mềm kế toán như Bravo.
- Am hiểu Luật kế toán, các quy định về Thuế
- Tuổi > 1999

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VVM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thoả thuận trực tiếp khi phỏng vấn tuỳ theo năng lực
- Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, phép năm, thưởng lễ tết
- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ,thân thiện
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng Thứ 7 (Buổi sáng: 8h30-12h, Buổi chiều: 13h-17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VVM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VVM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 58 Trúc Khê, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

