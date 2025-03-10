Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG
- Hà Nội:
- An Phú Shop Villa, Khu đô thị mới Dương Nội,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 13 Triệu
Thu thập, quản lý, kiểm tra hóa đơn đầu ra – đầu vào, chi phí doanh nghiệp.
Trực tiếp kê khai, hạch toán số liệu vào phần mềm, file excel
Thực hiện kê khai và nộp các loại thuế, báo cáo liên quan, quyết toán thuế, BCTC
Kết hợp các bộ phận để làm quyết toán thuế TNCN cho CBNV Công ty
Xuất hóa đơn, in sổ sách định kỳ.
Sắp xếp, phân loại, kiểm tra chứng từ, tài liệu, xử lý nghiệp vụ phát sinh.
Giao dịch ngân hàng, lập lệnh UNC.
Tính hoa hồng định kỳ.
Theo dõi hợp đồng, hồ sơ đối soát phí.
Các công tác nội bộ theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương Đến 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp hoặc ở các vị trí tương đương, có kiến thức nghiệp vụ tài chính kế toán, luật thuế.
Gắn bó với công việc lâu dài chịu được áp lực công việc
Thái độ thân thiện, nhiệt tình, ham học hỏi, tư duy tốt
Có ý thức chấp hành nội quy, quy định của Công ty.
Có khả năng chịu áp lực cao và trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ, phúc lợi khác theo Quy định của Công ty (nếu có)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG
