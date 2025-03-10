Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG

Mức lương
Đến 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- An Phú Shop Villa, Khu đô thị mới Dương Nội,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 13 Triệu

Thu thập, quản lý, kiểm tra hóa đơn đầu ra – đầu vào, chi phí doanh nghiệp.
Trực tiếp kê khai, hạch toán số liệu vào phần mềm, file excel
Thực hiện kê khai và nộp các loại thuế, báo cáo liên quan, quyết toán thuế, BCTC
Kết hợp các bộ phận để làm quyết toán thuế TNCN cho CBNV Công ty
Xuất hóa đơn, in sổ sách định kỳ.
Sắp xếp, phân loại, kiểm tra chứng từ, tài liệu, xử lý nghiệp vụ phát sinh.
Giao dịch ngân hàng, lập lệnh UNC.
Tính hoa hồng định kỳ.
Theo dõi hợp đồng, hồ sơ đối soát phí.
Các công tác nội bộ theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Đến 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán,....hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp hoặc ở các vị trí tương đương, có kiến thức nghiệp vụ tài chính kế toán, luật thuế.
Gắn bó với công việc lâu dài chịu được áp lực công việc
Thái độ thân thiện, nhiệt tình, ham học hỏi, tư duy tốt
Có ý thức chấp hành nội quy, quy định của Công ty.
Có khả năng chịu áp lực cao và trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 13 triệu + Thưởng
Được hưởng các chế độ, phúc lợi khác theo Quy định của Công ty (nếu có)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Có cơ hội thăng tiến trong công việc
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô Y01.03 An Phú Shop Villa, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

