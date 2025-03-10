Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM CARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM CARD
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM CARD

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM CARD

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- CTM Complex 139 Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

-Kiểm tra hoá đơn, chứng từ;
- Nhập liệu hoá đơn;
- Kiểm tra, kết xuất lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định;
- Làm việc giải trình về số liệu với khách hàng hoặc cơ quan quản lý thuế.
- Các công việc khác dưới sự phân công, hướng dẫn của Quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp cử nhân, cao đẳng kế toán.
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm làm việc liên quan về kế toán thuế hoặc đã qua lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán thuế.
- Chịu được áp lực công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, yêu thích công việc kế toán.
- Thành thạo excel và word
-Sử dụng thành thạo kế toán misa online. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm các công ty về lĩnh vực Dịch vụ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM CARD Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12tr-15tr( phụ thuộc năng lực)
- Một tháng được nghỉ 4 ngày vào chủ nhật hàng tuần
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật về lao động và bảo hiểm
- Hàng năm đi du lịch công ty 1-2 buổi -Ngoài ra thưởng theo hiệu suất công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM CARD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM CARD

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG KIM CARD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, số 139 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

