Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 1A24, ngõ 385 Hoàng Quốc Việt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tập hợp, hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ, chứng từ với khách hàng thuê văn phòng của Công ty, bao gồm khách hàng lấy thuế và không lấy thuế.

Lập báo cáo đánh giá kết quả Kinh doanh/Doanh thu chi tiết năm/quý/tháng.

Lập bảng tổng hợp công nợ phải thu, dự kiến dòng tiền.

Làm bill phí Văn phòng, dịch vụ cho khách hàng nội bộ và thuế. Xuất VAT.

Theo dõi, thu hồi công nợ của khách hàng.

Theo dõi và kiểm soát tính minh bạch các hoạt động thu chi trong công ty.

Tìm kiếm đối tác, phụ trách các hạng mục mua sắm, sửa chữa của công ty.

Lập bảng thanh toán tiền lương thuế, rà soát bảng lương nhân sự nội bộ hàng tháng.

Duyệt các khoản trong ngân sách. Thu/chi tiền mặt.

Tổng hợp lại thuế GTGT đầu vào/ra cho hoạt động của Công ty.

Xử lý các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Hiểu biết về quy trình kế toán, luật thuế.

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: Từ 1998 - 1994

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

Có tính cẩn thận, tỉ mỉ.

Có mục tiêu phát triển công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ Tết, liên hoan, du lịch hàng năm.

Đóng BHXH sau thời gian thử việc.

Hỗ trợ các khoá học nhằm nâng cao nghiệp vụ kế toán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản A&Z

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin