Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 147 - 149 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kế toàn tổng hợp, kiểm soát thu chi báo cáo tài chính

Quản lý hóa đơn chứng từ, sổ sách, kế toán theo quy định

Lập và nộp các báo cáo thuế (GTGT,TNGN, TNDN) quyết toán thuế hàng năm

Hạch toán kế toán, theo dõi công nợ, lương thưởng và các khoản bảo hiểm.

Hỗ trợ giám đốc trong công tác tài chính và quản lý ngân sách

Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng khi cần

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp với doanh nghiệp 5-10 nhân sự

Thành thạo phần mềm kế toán Fast, Kiot Việt, sử dụng tốt excel

Nắm vững quy định về kế toán, thuế, BHXH, các quy định tài chính hiện hành

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và kỹ năng tổ chức công việc tốt

Có kinh nghiệm quản lý tài chính trên sàn TMĐT là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Lễ Tết theo quy định của công ty

Đóng BHXH khi lên chính thức theo quy định của nhà nước

Môi trường làm việc ổn định, thân thiện, có cơ hội phát triển lâu dài

Được đào tạo chuyên môn khi cần

