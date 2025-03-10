Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 147
- 149 Đặng Tiến Đông, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kế toàn tổng hợp, kiểm soát thu chi báo cáo tài chính
Quản lý hóa đơn chứng từ, sổ sách, kế toán theo quy định
Lập và nộp các báo cáo thuế (GTGT,TNGN, TNDN) quyết toán thuế hàng năm
Hạch toán kế toán, theo dõi công nợ, lương thưởng và các khoản bảo hiểm.
Hỗ trợ giám đốc trong công tác tài chính và quản lý ngân sách
Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng khi cần
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp với doanh nghiệp 5-10 nhân sự
Thành thạo phần mềm kế toán Fast, Kiot Việt, sử dụng tốt excel
Nắm vững quy định về kế toán, thuế, BHXH, các quy định tài chính hiện hành
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và kỹ năng tổ chức công việc tốt
Có kinh nghiệm quản lý tài chính trên sàn TMĐT là 1 lợi thế
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp với doanh nghiệp 5-10 nhân sự
Thành thạo phần mềm kế toán Fast, Kiot Việt, sử dụng tốt excel
Nắm vững quy định về kế toán, thuế, BHXH, các quy định tài chính hiện hành
Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm và kỹ năng tổ chức công việc tốt
Có kinh nghiệm quản lý tài chính trên sàn TMĐT là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng Lễ Tết theo quy định của công ty
Đóng BHXH khi lên chính thức theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc ổn định, thân thiện, có cơ hội phát triển lâu dài
Được đào tạo chuyên môn khi cần
Đóng BHXH khi lên chính thức theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc ổn định, thân thiện, có cơ hội phát triển lâu dài
Được đào tạo chuyên môn khi cần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VA MEGANET
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI