Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Vật Liệu Chịu Lửa Resoco làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - CT3CX2, Bắc Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

8. Lập BCTC hàng năm cho cơ quan thuế, cty

9. Làm hồ sơ thanh toán, công nợ và các giao dịch liên quan đến khách hàng,ngân hàng, thuế..

10. Các công việc khác trong phạm vi chức năng của Phòng kế toán hoặc Ban Giám đốc phân công.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

5. - Thời gian làm việc: 8h – 17h từ thứ 2 – thứ 6, và sáng thứ 7 (thời gian làm có thể tùy theo phát sinh công việc) , nghỉ lễ theo qui định của nhà nước

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Vật Liệu Chịu Lửa Resoco Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc: 10 triệu ( thử việc 02 tháng, hưởng 85%), phụ cấp ăn trưa 40.000 VNĐ/1 bữa. Hết thời gian thử việc lương 14 triệu + phụ cấp bữa ăn trưa 40.000/1 bữa. Phụ cấp điện thoại, công tác (nếu có)

- Thưởng ít nhất 1 tháng lương thứ 13, ngoài ra tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh và chế độ của Công ty.

- Hết thời gian thử việc được tham gia đầy đủ các quyền lợi theo quy định Luật Lao Động Việt Nam, Luật BHXH, BHYT, BHTN, Nội quy – quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Vật Liệu Chịu Lửa Resoco

