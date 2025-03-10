Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 365 CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tòa nhà Ledeco số 266 Đội Cấn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Nhập dự trù hàng ngày số liệu trên hệ thống và lên bảng kê thanh toán theo kế hoạch

Hạch toán các nghiệp vụ tổng hợp trên phần mềm kế toán

Rà soát kiểm tra định kỳ công nợ 131-331-141 nội bộ và thuế

Làm và đối chiếu Báo cáo Tổng kết tour hàng tháng

Chịu trách nhiệm lập BC KQKD quản trị quý, năm.Trích trước các khoản dự phòng phát sinh

Kiểm soát, hỗ trợ việc tập hợp hóa đơn đầu vào - xuất đầu ra

Cân đối và báo cáo định kỳ chi phí đầu vào tương ứng với doanh thu bán ra của công ty

Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN,... theo quy định

Lập BCTC theo tháng/ năm, báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN ...

Cân đối lãi lỗ, tính toán số thuế phải nộp

Và một số công việc kế toán khác.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng,Đại học chuyên ngành kế toán

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, trung thực và cẩn thận trong công việc

Thành thạo Word, excel, gmail, biết sử dụng phần mềm Kế Toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 365 CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Được đi du lịch 1-2 lần trong 1 năm

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định(công ty chi trả 100%)

Được làm việc trong môi trường hoà đồng, thân thiện

Xét tăng lương 1 lần / 1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 365 CARE

