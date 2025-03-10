Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 365 CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 365 CARE
- Hà Nội:
- tòa nhà Ledeco số 266 Đội Cấn,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Nhập dự trù hàng ngày số liệu trên hệ thống và lên bảng kê thanh toán theo kế hoạch
Hạch toán các nghiệp vụ tổng hợp trên phần mềm kế toán
Rà soát kiểm tra định kỳ công nợ 131-331-141 nội bộ và thuế
Làm và đối chiếu Báo cáo Tổng kết tour hàng tháng
Chịu trách nhiệm lập BC KQKD quản trị quý, năm.Trích trước các khoản dự phòng phát sinh
Kiểm soát, hỗ trợ việc tập hợp hóa đơn đầu vào - xuất đầu ra
Cân đối và báo cáo định kỳ chi phí đầu vào tương ứng với doanh thu bán ra của công ty
Lập báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN,... theo quy định
Lập BCTC theo tháng/ năm, báo cáo quyết toán thuế TNDN, báo cáo quyết toán thuế TNCN ...
Cân đối lãi lỗ, tính toán số thuế phải nộp
Và một số công việc kế toán khác.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, trung thực và cẩn thận trong công việc
Thành thạo Word, excel, gmail, biết sử dụng phần mềm Kế Toán.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 365 CARE Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định(công ty chi trả 100%)
Được làm việc trong môi trường hoà đồng, thân thiện
Xét tăng lương 1 lần / 1 năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 365 CARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
