Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa A2, Chung Cư Garden, 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Rà soát toàn bộ số liệu hạch toán của các kế toán phần hành, đề xuất điều chỉnh sai sót (nếu có)

- Kiểm tra hồ sơ thanh toán của các phòng ban trước khi trình Kế toán trưởng duyệt thanh toán

- Hạch toán toàn bộ chi phí phát sinh hàng ngày, tính khấu hao, phân bổ CCDC theo quy định

- Phụ trách thuế khoán các địa điểm thuộc hộ kinh doanh trong hệ thống

- Đối chiếu sổ sách chi tiết

- Tổng hợp, lên báo cáo quản trị theo yêu cầu

- Các công việc phát sinh khác

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, độ tuổi: > 25 tuổi

Trình độ học vấn: Cao đẳng/ Đại học

Có kinh nghiệm tại vị trí Kế toán tổng hợp từ 3 năm. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ.

Quyền Lợi

Thu nhập: 15.000.000- 18.000.000Triệu/Tháng

Phụ cấp (thiết bị, ăn trưa, thưởng công ty + lợi nhuận, lễ tết, lương tháng 13...)

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao ...

Công ty đảm bảo các chế độ phúc lợi của nhà nước như: BHXH, BHYT, BHNT;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;

Tăng lương định kỳ theo năng lực, thưởng Quý, thưởng năm theo hiệu quả công việc. Lương tháng 13, 14, 15, ... theo kết quả kinh doanh năm;

Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước;

Chế độ hiếu hỉ, ốm đau;

Sinh nhật, Team Building, Du lịch hằng năm; ...

Cách Thức Ứng Tuyển

