Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Kiên Giang thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần VInpearl
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc, Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tổ chức hạch toán doanh thu, giá vốn, chi phí theo bộ phận (profit center, cost center...) trong phạm vi quản lý
Kiểm soát số liệu hạch toán kế toán phần hành kế toán tổng hợp của Công ty
Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu ghi nhận trên các phần mềm quản lý bán hàng và dữ liệu trên phần mềm kế toán định kỳ
Kiểm tra, soát xét số liệu công nợ phải thu khách hàng, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình về thu hồi công nợ.
Kiểm soát việc thực hiện gửi đối chiếu công nợ phải thu/phải trả định kỳ.
Tổ chức quản lý tài sản của Công ty.
Thực hiện kiểm tra các nghiệp vụ về thuế, lập tờ khai, các báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế theo quy định và thực hiện nộp các nghĩa vụ thuế của Công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính
Có kinh nghiệm từ 1- 2 năm kinh nghiệm tương đương trở lên tại hệ thống Khách sạn, Resort, sân Golf, môi trường dịch vụ
Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel, và SAP là điểm cộng
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn
Phụ cấp sinh hoạt tại Phú Quốc: 3.000.000 đồng/tháng
Chế độ phúc lợi cố định hàng năm: 3.500.000 đồng/năm/12 tháng và được chi trả vào cuối năm
Vui chơi VinWonders, Vinpearl Safari miễn phí áp dụng toàn quốc
Hỗ trợ chi phí nhận việc sang Phú Quốc từ mọi miền đất nước từ 700.000 - 2.000.000 đồng
Hỗ trợ chi phí về thăm nhà hàng năm
Thời gian làm việc: 44h/tuần
Đầy đủ các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN, BHSK - PVI)
Thưởng tháng 13 và thưởng các dịp lễ khác theo quy định. Cuối năm được xét khen thưởng thêm lương tháng 14, 15 tùy đóng góp trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VInpearl

Công ty Cổ phần VInpearl

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Symphony building, Chu Huy Man Str., Viet Hung, Long Bien, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

