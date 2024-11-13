Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Kiên Giang thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc, Bãi Dài, Gành Dầu, Phú Quốc, Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

Tổ chức hạch toán doanh thu, giá vốn, chi phí theo bộ phận (profit center, cost center...) trong phạm vi quản lý

Kiểm soát số liệu hạch toán kế toán phần hành kế toán tổng hợp của Công ty

Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu ghi nhận trên các phần mềm quản lý bán hàng và dữ liệu trên phần mềm kế toán định kỳ

Kiểm tra, soát xét số liệu công nợ phải thu khách hàng, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình về thu hồi công nợ.

Kiểm soát việc thực hiện gửi đối chiếu công nợ phải thu/phải trả định kỳ.

Tổ chức quản lý tài sản của Công ty.

Thực hiện kiểm tra các nghiệp vụ về thuế, lập tờ khai, các báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế theo quy định và thực hiện nộp các nghĩa vụ thuế của Công ty.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính

Có kinh nghiệm từ 1- 2 năm kinh nghiệm tương đương trở lên tại hệ thống Khách sạn, Resort, sân Golf, môi trường dịch vụ

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, đặc biệt là Excel, và SAP là điểm cộng

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn

Phụ cấp sinh hoạt tại Phú Quốc: 3.000.000 đồng/tháng

Chế độ phúc lợi cố định hàng năm: 3.500.000 đồng/năm/12 tháng và được chi trả vào cuối năm

Vui chơi VinWonders, Vinpearl Safari miễn phí áp dụng toàn quốc

Hỗ trợ chi phí nhận việc sang Phú Quốc từ mọi miền đất nước từ 700.000 - 2.000.000 đồng

Hỗ trợ chi phí về thăm nhà hàng năm

Thời gian làm việc: 44h/tuần

Đầy đủ các loại bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN, BHSK - PVI)

Thưởng tháng 13 và thưởng các dịp lễ khác theo quy định. Cuối năm được xét khen thưởng thêm lương tháng 14, 15 tùy đóng góp trong năm

