Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Xe khách & Dịch vụ Miền Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 14 Triệu

- Chịu trách nhiệm về hoạt động kế toán của chi nhánh . Kiểm soát các tài khoản của chi nhánh và thực hiện lập báo cáo tài chính.

- Phân tích báo cáo, từ đó nắm bắt biến động về chi phí, công nợ... để kịp thời đưa ra những giải pháp để kiểm soát chi phí theo kế hoạch đã đề ra.

- Kiểm soát và quản lý quy trình lập hồ sơ sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán các bút toán thanh toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên quan của Chi nhánh.

- Quản lý, đánh giá năng lực của nhân viên bộ phận kế toán. Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong Công ty.

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng trong việc vay tín dụng Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

- Chịu trách nhiệm và làm việc với các cơ quan hữu quan như Ngân hàng, Thuế...

- Các công việc khác do Ban Tổng Giám đốc giao phó.

Với Mức Lương 13 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu chuyên môn kinh nghiệm:

- Tốt nghiệp Đại học ngành kế toán trở lên

- Am hiểu hệ thống kế toán Việt Nam

- Có 03 năm kinh nghiệm làm việc

- Có kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng , phần mềm kế toán

Tính cách

- Tính cách trung thực, tận tâm, trách nhiệm.

- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc khoa học

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp

Tại Công ty cổ phần Xe khách & Dịch vụ Miền Tây Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 14 triệu ( tùy theo năng lực )

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định nhà nước

- Được tham gia các hoạt động của công ty

- Có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Xe khách & Dịch vụ Miền Tây

