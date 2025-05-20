Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xây Lắp Bùi Thưởng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường 100B, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Theo dõi, ghi chép và kiểm soát các giao dịch bán hàng, đảm bảo số liệu chính xác.

Quản lý tồn kho, kiểm kê hàng hóa định kỳ, đối chiếu số liệu kho với sổ sách.

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách hàng và nhà cung cấp.

Lập báo cáo doanh thu, chi phí, công nợ và các báo cáo liên quan.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và quản lý kho.

Lập và nộp các báo cáo thuế (GTGT, TNDN, TNCN, v.v.), làm việc với cơ quan thuế khi cần thiết, đảm bảo tuân thủ các quy định thuế hiện hành.

Lập báo cáo tài chính: Chuẩn bị và lập các báo cáo tài chính định kỳ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA,) và Microsoft Excel.

Hiểu biết sâu về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và các quy định pháp luật về thuế.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và làm việc độc lập.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Xây Lắp Bùi Thưởng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xây Lắp Bùi Thưởng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin