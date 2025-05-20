Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Theo dõi, kiểm tra việc thanh toán của các thanh toán, khoản tiền lãi, tiền vay cho các tổ chức tín dụng; các khoản phải trả cho nhà cung cấp.

- Tập hợp hóa đơn chứng từ hàng ngày, thực hiện các hạch toán sổ sách kế toán hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm cho Công ty.

- Lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê định kỳ; báo cáo doanh thu, xác định kết quả kinh doanh, các khoản phải nộp ngân sách.

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng theo chỉ đạo cấp trên.

- Cung cấp và giải trình số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng: Cơ quan thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

- Các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán/kiểm toán

- Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp (Ưu tiên có kinh nghiệm làm công ty xây dựng).

- Thành thạo tin học văn phòng, thành thạo phần mềm kế toán misa, phần mềm khai báo thuế.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao, có thể làm thêm ngoài giờ để hoàn thành các công việc theo tiến độ.

- Chủ động trong công việc được cấp trên giao.

- Kiểm soát kỹ lưỡng mọi việc chống thất thoát tài chính

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đi du lịch 2-3 lần trong 1 năm

- Quà chúc mừng sinh nhật

- Phụ cấp cơm trưa

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

- Khám sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SÀI GÒN

