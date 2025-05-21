Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Thương Mại Phú Nhuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

- Kiểm tra thông tin chứng từ, hợp đồng kinh tế, hóa đơn đầu vào; xuất hóa đơn đầu ra, hoàn thành biểu mẫu, báo cáo thuế.

- Theo dõi cọc, lịch tiệc, doanh thu, chi phí, giá cả thực phẩm.

- Hoàn thành sổ sách kế toán: phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ tiền mặt, sổ kho nguyên vật liệu, hàng hóa, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho.

- Chấm công, bảng lương.

- Xây dựng và chịu trách nhiệm lập các báo cáo quản trị đúng quy định và thời gian báo cáo.

- Kiểm tra đối chiếu sổ sách của thủ kho, bếp với thực tế hàng nhập - xuất - tồn hàng ngày.

- Làm các định lượng món ăn, đề xuất giá bán các mặt hàng cho lãnh đạo (định kỳ theo quý).

- Tiếp nhận đơn yêu cầu mua nguyên vật liệu của bếp để sử dụng cho tiệc, duyệt định lượng và chuyển đơn đặt hàng cho thủ kho để đặt hàng từ nhà cung cấp

- Làm báo cáo hàng tuần và kết quả kinh doanh gửi Giám đốc nhà hàng tiệc cưới và Tổng Giám đốc Công ty.