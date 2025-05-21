Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Thương Mại Phú Nhuận làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Thương Mại Phú Nhuận
- Hồ Chí Minh:
- 124 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
- Kiểm tra thông tin chứng từ, hợp đồng kinh tế, hóa đơn đầu vào; xuất hóa đơn đầu ra, hoàn thành biểu mẫu, báo cáo thuế.
- Theo dõi cọc, lịch tiệc, doanh thu, chi phí, giá cả thực phẩm.
- Hoàn thành sổ sách kế toán: phiếu thu, phiếu chi, sổ quỹ tiền mặt, sổ kho nguyên vật liệu, hàng hóa, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho.
- Chấm công, bảng lương.
- Xây dựng và chịu trách nhiệm lập các báo cáo quản trị đúng quy định và thời gian báo cáo.
- Kiểm tra đối chiếu sổ sách của thủ kho, bếp với thực tế hàng nhập - xuất - tồn hàng ngày.
- Làm các định lượng món ăn, đề xuất giá bán các mặt hàng cho lãnh đạo (định kỳ theo quý).
- Tiếp nhận đơn yêu cầu mua nguyên vật liệu của bếp để sử dụng cho tiệc, duyệt định lượng và chuyển đơn đặt hàng cho thủ kho để đặt hàng từ nhà cung cấp
- Làm báo cáo hàng tuần và kết quả kinh doanh gửi Giám đốc nhà hàng tiệc cưới và Tổng Giám đốc Công ty.
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm01 năm ở vị trí nhân viên kế toán tổng hợp hoặc tương đương.
- Kỹ năng: quản lý công việc, giải quyết vấn đề, phân tích và xử lý thông tin, báo cáo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm.
- Chủ động trong công việc; bảo mật thông tin, kinh doanh; cẩn thận, tỉ mỉ; trung thực.
Tại Công ty CP Thương Mại Phú Nhuận Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương Mại Phú Nhuận
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
