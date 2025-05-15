Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả chung

Xây dựng, cải tiến bộ máy kế toán đảm bảo tính kiểm soát toàn diện theo đúng quy định của nhà nước. Theo dõi, phản ánh kịp thời sự vận động của vốn và tài sản dưới mọi hình thức.

Trách nhiệm chính

1. Kế toán tài chính doanh nghiệp:

Ghi nhận và hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ, hợp đồng phát sinh vào hệ thống quản lý của Công ty (phần mềm kế toán, phần mềm quản lý hợp đồng bán hàng,...)

Ghi nhận và theo dõi các khoản chi phí trích trước.

Phân bổ chi phí khấu hao và chi phí dài hạn nếu có.

Khóa sổ kế toán cuối kỳ, Tính giá thành sản phẩm.

In và lưu trữ số sách theo luật định.

2. Kế toán tài chính doanh nghiệp:

3. Lập báo cáo tài chính quý, năm:

Lập báo cáo nhanh kết quả kinh doanh tháng.

Lập báo cáo tài chính hàng quý cùng với báo cáo các giao dịch trong nội bộ tập đoàn

4. Kế toán thuế:

Xuất hóa đơn cho khách hàng theo tiến độ thu tiền của hợp đồng.

Lập báo cáo thuế hàng tháng/quý.

Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN năm.

Giao dịch với cơ quan thuế.

Xác định số thuế TNDN hoãn lại theo luật thuế và luật kế toán.

Xác định số thuế TNDN, thuế TNCN và thuế GTGT phải nộp.

Làm việc với kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính (6 tháng, 9 tháng và năm).

Quyết toán thuế với cơ quan thuế.

5. Kế toán công nợ phải trả:

Theo dõi, cập nhật và báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng, công nợ phải trả cho nhà cung cấp.

Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.

6. Kế toán tổng hợp:

Cung cấp hồ sơ, chứng từ và giải trình nghiệp vụ với đơn vị kiểm toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu của chế độ kế toán.

Lập báo cáo tài chính theo quy định tập đoàn và bên đối tác liên doanh.

Làm việc với cơ quan thuế trong phạm vi công việc phụ trách.

Các loại báo cáo khác theo quy định của Nhà nước.

7. Tài chính – Kế toán doanh nghiệp:

Làm việc với thanh tra thuế, kiểm toán nhà nước (nếu có).

Quyết toán dự án với cơ quan thuế.

Đối ngoại, giao tế với cơ quan chức năng.

Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Bất động sản.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán.

Chứng chỉ Kế toán Trưởng do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ưu tiên các chứng chỉ chuyên ngành: ACCA, CPA, v.۷...

Kỹ năng chuyên môn

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán và các quy định, chính sách về thuế.

Nắm vững các nguyên tắc & tiền lệ được áp dụng để giải quyết các vấn đề kế toán, thuế.

Hiểu biết rõ các nguyên tắc về tổ chức, quản lý và có kiến thức vững về kinh tế, tài chính, ngân hàng.

Hiểu biết rõ các nguyên tắc về tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự.

Am hiểu hoạt động của ngành bất động sản

Kỹ năng lãnh đạo

Làm việc theo nhóm

Kỹ năm phán xét và ra quyết định

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và tư duy tiến bộ

Sự tự chủ để hướng đến kết quả

Tư duy & hành vi

Làm chủ bản thân, làm chủ công việc làm chủ tổ chức, đồng hành để đạt được các mục tiêu chung và chia sẽ kết quả.

Trân trọng lời nói của mình. Thực hiện lời hứa của mình, và đúng thời hạn.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương & Phúc lợi cạnh tranh

Lương & Thưởng hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh theo chuẩn thị trường, với chính sách xét duyệt tăng lương định kỳ.

2. Gói phúc lợi toàn diện

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp: Ngoài bảo hiểm xã hội theo quy định đóng full lương, nhân viên còn được hưởng bảo hiểm sức khỏe toàn diện (gói bảo hiểm PTI).

Khám sức khỏe định kỳ: Khám sức khỏe hàng năm tại các bệnh viện hàng đầu.

Chính sách nghỉ phép: 14 ngày nghỉ phép năm, cùng với các ngày nghỉ lễ theo quy định.

3. Môi trường làm việc chuyên nghiệp & năng động

Văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, khuyến khích hợp tác và đổi mới.

Cơ hội phát triển sự nghiệp: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội tham gia vào các dự án bất động sản quy mô lớn.

Chương trình đào tạo & phát triển: Các chương trình đào tạo nội bộ, mentoring, coaching với chuyên gia trong ngành.

4. Hoạt động gắn kết nhân viên

Teambuilding & Du lịch hàng năm: Các hoạt động teambuilding sôi động, chuyến du lịch trong nước & quốc tế.

Sự kiện nội bộ: Tiệc cuối năm, lễ kỷ niệm công ty, các câu lạc bộ thể thao - văn hóa và các khóa đào tạo kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

