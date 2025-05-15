Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
Ngày đăng tuyển: 15/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả chung
Xây dựng, cải tiến bộ máy kế toán đảm bảo tính kiểm soát toàn diện theo đúng quy định của nhà nước. Theo dõi, phản ánh kịp thời sự vận động của vốn và tài sản dưới mọi hình thức.
Trách nhiệm chính
1. Kế toán tài chính doanh nghiệp:
Ghi nhận và hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ, hợp đồng phát sinh vào hệ thống quản lý của Công ty (phần mềm kế toán, phần mềm quản lý hợp đồng bán hàng,...)
Ghi nhận và theo dõi các khoản chi phí trích trước.
Phân bổ chi phí khấu hao và chi phí dài hạn nếu có.
Khóa sổ kế toán cuối kỳ, Tính giá thành sản phẩm.
In và lưu trữ số sách theo luật định.
2. Kế toán tài chính doanh nghiệp:
3. Lập báo cáo tài chính quý, năm:
Lập báo cáo nhanh kết quả kinh doanh tháng.
Lập báo cáo tài chính hàng quý cùng với báo cáo các giao dịch trong nội bộ tập đoàn
4. Kế toán thuế:
Xuất hóa đơn cho khách hàng theo tiến độ thu tiền của hợp đồng.
Lập báo cáo thuế hàng tháng/quý.
Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN năm.
Giao dịch với cơ quan thuế.
Xác định số thuế TNDN hoãn lại theo luật thuế và luật kế toán.
Xác định số thuế TNDN, thuế TNCN và thuế GTGT phải nộp.
Làm việc với kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính (6 tháng, 9 tháng và năm).
Quyết toán thuế với cơ quan thuế.
5. Kế toán công nợ phải trả:
Theo dõi, cập nhật và báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng, công nợ phải trả cho nhà cung cấp.
Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.
6. Kế toán tổng hợp:
Cung cấp hồ sơ, chứng từ và giải trình nghiệp vụ với đơn vị kiểm toán.
Lập báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu của chế độ kế toán.
Lập báo cáo tài chính theo quy định tập đoàn và bên đối tác liên doanh.
Làm việc với cơ quan thuế trong phạm vi công việc phụ trách.
Các loại báo cáo khác theo quy định của Nhà nước.
7. Tài chính – Kế toán doanh nghiệp:
Làm việc với thanh tra thuế, kiểm toán nhà nước (nếu có).
Quyết toán dự án với cơ quan thuế.
Đối ngoại, giao tế với cơ quan chức năng.
Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong ngành Bất động sản.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán.
Chứng chỉ Kế toán Trưởng do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Ưu tiên các chứng chỉ chuyên ngành: ACCA, CPA, v.۷...
Kỹ năng chuyên môn
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán và các quy định, chính sách về thuế.
Nắm vững các nguyên tắc & tiền lệ được áp dụng để giải quyết các vấn đề kế toán, thuế.
Hiểu biết rõ các nguyên tắc về tổ chức, quản lý và có kiến thức vững về kinh tế, tài chính, ngân hàng.
Hiểu biết rõ các nguyên tắc về tổ chức bộ máy và quản lý nhân sự.
Am hiểu hoạt động của ngành bất động sản
Kỹ năng lãnh đạo
Làm việc theo nhóm
Kỹ năm phán xét và ra quyết định
Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và tư duy tiến bộ
Sự tự chủ để hướng đến kết quả
Tư duy & hành vi
Làm chủ bản thân, làm chủ công việc làm chủ tổ chức, đồng hành để đạt được các mục tiêu chung và chia sẽ kết quả.
Trân trọng lời nói của mình. Thực hiện lời hứa của mình, và đúng thời hạn.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương & Phúc lợi cạnh tranh
Lương & Thưởng hấp dẫn: Mức lương cạnh tranh theo chuẩn thị trường, với chính sách xét duyệt tăng lương định kỳ.
Lương & Thưởng hấp dẫn
Thưởng hiệu suất: Thưởng dựa trên kết quả kinh doanh, đóng góp cá nhân và thành tích dự án.
Thưởng hiệu suất
kết quả kinh doanh
đóng góp cá nhân
thành tích dự án
2. Gói phúc lợi toàn diện
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp: Ngoài bảo hiểm xã hội theo quy định đóng full lương, nhân viên còn được hưởng bảo hiểm sức khỏe toàn diện (gói bảo hiểm PTI).
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp
bảo hiểm xã hội theo quy định đóng full lương
bảo hiểm sức khỏe toàn diện (gói bảo hiểm PTI)
Khám sức khỏe định kỳ: Khám sức khỏe hàng năm tại các bệnh viện hàng đầu.
Khám sức khỏe định kỳ
bệnh viện hàng đầu
Chính sách nghỉ phép: 14 ngày nghỉ phép năm, cùng với các ngày nghỉ lễ theo quy định.
Chính sách nghỉ phép
14 ngày nghỉ phép năm
ngày nghỉ lễ theo quy định
3. Môi trường làm việc chuyên nghiệp & năng động
Văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ: Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, khuyến khích hợp tác và đổi mới.
Văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ
chuyên nghiệp, thân thiện
hợp tác và đổi mới
Cơ hội phát triển sự nghiệp: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội tham gia vào các dự án bất động sản quy mô lớn.
Cơ hội phát triển sự nghiệp
các dự án bất động sản quy mô lớn
Chương trình đào tạo & phát triển: Các chương trình đào tạo nội bộ, mentoring, coaching với chuyên gia trong ngành.
Chương trình đào tạo & phát triển
chuyên gia trong ngành
4. Hoạt động gắn kết nhân viên
Teambuilding & Du lịch hàng năm: Các hoạt động teambuilding sôi động, chuyến du lịch trong nước & quốc tế.
Teambuilding & Du lịch hàng năm
trong nước & quốc tế
Sự kiện nội bộ: Tiệc cuối năm, lễ kỷ niệm công ty, các câu lạc bộ thể thao - văn hóa và các khóa đào tạo kỹ năng mềm.
Sự kiện nội bộ
câu lạc bộ thể thao - văn hóa
khóa đào tạo kỹ năng mềm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

