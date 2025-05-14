Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ELECO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Cảng Sài Gòn, 3 Nguyễn Tất Thành Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Công tác quản lý chứng từ, theo dõi thanh toán các hợp đồng mua bán

- Thực hiện kiểm tra số liệu/thông tin – Kiểm tra Quyết toán – Theo dõi công nợ khách hàng , đối tác

- Thực hiện theo dõi Doanh thu – Chi phí

- Thực hiện theo dõi Hóa đơn chứng từ – lập báo cáo thuế – báo cáo tài chính

- Theo dõi báo cáo dòng tiền, báo cáo Quản trị

- Hỗ trợ – phối hợp cùng các bộ phận khác theo dõi kho

- Làm việc với ngân hàng thanh toán T/T, L/C, chứng từ sổ phụ ngân hàng, …

- Công tác lưu trữ chứng từ hồ sơ

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên

Thành thạo word, excel, phần mềm kế toán Misa…..

Am hiểu thông tư, nghị định luật thuế hiện hành.

Làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2- sáng thứ 7 (nếu có việc).

Nghỉ chiều thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định của luật lao động.

Kinh nghiệm trên 03 năm vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH ELECO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển nghề nghiệp

Lương tháng 13 và đầy đủ các chế độ theo qui định nhà nước + thưởng hiệu quả công việc cuối năm khi hoàn thành công việc được giao.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNNN,... theo quy định.

Chế độ nghỉ mát hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm…..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ELECO VIỆT NAM

