Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG REMIX CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 191 Đỗ Pháp Thuận, P. An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ và chính xác của các chứng từ và hóa đơn.

Theo dõi công nợ phải thu - công nợ phải trả, công nợ các hợp đồng của công ty.

Xử lý các vấn đề về hóa đơn đầu ra đầu vào, lập hóa đơn đầu ra.

Quản lý, kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp sổ sách, tài liệu của Công ty.

Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Giám sát việc quyết toán các khoản thu chi, dòng tiền của công ty.

Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế...

Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nội bộ theo tháng, quý, năm

Lập tờ khai báo cáo thuế GTGT hàng quý, BCTC theo năm, quyết toán thuế TNCN, TNDN theo quy định nhà nước.

Tính lương , đăng ký BHXH, BHYT cho nhân viên

Làm việc cùng các bộ phận khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Làm việc với Cơ quan Thuế, Ngân hàng, Kiểm toán khi có yêu cầu.

Làm các việc khác liên quan theo sự phân công của BGD.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm chuyên môn kế toán tổng hợp và có nghiệp vụ kế toán thuế.

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.

Hiểu biết về kiểm soát nội bộ và quy trình tài chính của doanh nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng phối hợp làm việc với các bộ phận khác trong công ty.

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương cơ bản 10 - 15 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

Thưởng lễ, tết theo quy định.

Hưởng lương tháng 13 theo quy định.

Các quyền lợi khác theo quy chế của công ty.

