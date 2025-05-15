Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 727 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Chịu trách nhiệm công tác kế toán của Công ty

Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán đúng quy định pháp luật.

Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý và năm

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm xuất nhập khẩu.

Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định, chính sách thuế hiện hành.

Xử lý công việc nhanh gọn.

Thành thạo tin học văn phòng.

Thành thạo phần mềm Misa

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QCO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 13tr đến 20tr tùy theo kinh nghiệm và khả năng làm việc

Thời gian: giờ hành chính

Sếp trẻ nên môi trường làm việc rất thoải mái, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QCO

