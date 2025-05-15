Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QCO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QCO
Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 727 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Tân Phú, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 20 Triệu
Chịu trách nhiệm công tác kế toán của Công ty
Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán đúng quy định pháp luật.
Lập báo cáo tài chính theo tháng, quý và năm
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán.
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm xuất nhập khẩu.
Có kiến thức cơ bản về kế toán và các quy định, chính sách thuế hiện hành.
Xử lý công việc nhanh gọn.
Thành thạo tin học văn phòng.
Thành thạo phần mềm Misa
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QCO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 13tr đến 20tr tùy theo kinh nghiệm và khả năng làm việc
Thời gian: giờ hành chính
Sếp trẻ nên môi trường làm việc rất thoải mái, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN QCO
