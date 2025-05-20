Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRANFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa Bluesky Office Tower, số 01 Bạch Đằng, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và phân tích các số liệu liên quan, đồng thời đối chiếu với số liệu hiện có để đảm bảo tính chính xác và hợp lý.

Xuất hóa đơn bán hàng và thực hiện việc lưu trữ, quản lý các hóa đơn, chứng từ một cách chặt chẽ và khoa học.

Thực hiện lập báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) theo yêu cầu của công ty.

Kiểm tra sự trùng khớp của các số dư cuối kỳ với các báo cáo chứng từ và đảm bảo cân đối số liệu giữa tổng hợp với chi tiết.

Lập các quyết toán công ty và hạch toán rõ ràng các chi phí, thu nhập, công nợ, khấu hao, thuế GTGT…

Tính toán giá thành sản phẩm theo quy định và yêu cầu của công ty.

Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Hiểu biết về nguyên tắc và quy định kế toán, tài chính và thuế.

Kỹ năng hạch toán, lập báo cáo tài chính và phân tích số liệu.

Kinh nghiệm trong việc kiểm tra, phân tích và đối chiếu số liệu tài chính.

Thành thạo các phần mềm kế toán (MISA).

Kỹ năng sử dụng các công cụ văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRANFA Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH 100% lương khi ký HĐLĐ chính thức.

Thưởng lương tháng 13 + Thưởng chỉ tiêu cuối năm.

Thưởng chuyên cần.

12 ngày phép năm, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Hỗ trợ cơm trưa và phí gửi xe.

Du lịch/team building 1-2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRANFA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin