Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỒNG HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỒNG HƯNG
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỒNG HƯNG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỒNG HƯNG

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 52, đường M4, khu biệt thự Manhattan Glory Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

+ Đối chiếu công nợ NCC, trình thanh toán.
+ Thanh toán UNC ngân hàng, Thu chi tiền mặt
+ Thỏa thuận hợp đồng, xuất hóa đơn, theo dõi thu công nợ khách hàng, đối tác, tổng hợp theo dõi và báo cáo doanh thu, lợi nhuận Công ty chính xác cấp trên..
+ Lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán
+ Lập và gửi báo cáo thuế tháng, quý… theo đúng quy định về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, BCTC, báo cáo sử dụng hóa đơn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ trung thực, siêng năng, cầu tiến học hỏi các nghiệp vụ kế toán
+ có kinh nghiệm 1-2 năm trở lên, tinh thần học hỏi chịu làm...
+ Kỹ năng văn phòng: word, excel tốt ...

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỒNG HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương:12-15 triệu/ tháng ( tuỳ vào kinh nghiệm và năng lực)
+ Thưởng tết, lễ, hiếu hỷ...
+ Tham gia bhxh đầy đủ
+ Du lịch hàng năm cùng công ty
+ Cơ hội nghề nghiệp và review tăng lương định kỳ 6 tháng / 1 lần
+ Nghỉ trưa từ 12h - 13h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỒNG HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỒNG HƯNG

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỒNG HƯNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 52, Đường M4, Khu Manhattan Glory, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

