Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỒNG HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 52, đường M4, khu biệt thự Manhattan Glory Vinhomes Grand Park, TP Thủ Đức, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

+ Đối chiếu công nợ NCC, trình thanh toán.

+ Thanh toán UNC ngân hàng, Thu chi tiền mặt

+ Thỏa thuận hợp đồng, xuất hóa đơn, theo dõi thu công nợ khách hàng, đối tác, tổng hợp theo dõi và báo cáo doanh thu, lợi nhuận Công ty chính xác cấp trên..

+ Lưu trữ hồ sơ chứng từ kế toán

+ Lập và gửi báo cáo thuế tháng, quý… theo đúng quy định về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, BCTC, báo cáo sử dụng hóa đơn

Yêu Cầu Công Việc

+ trung thực, siêng năng, cầu tiến học hỏi các nghiệp vụ kế toán

+ có kinh nghiệm 1-2 năm trở lên, tinh thần học hỏi chịu làm...

+ Kỹ năng văn phòng: word, excel tốt ...

Quyền Lợi Được Hưởng

+ Mức lương:12-15 triệu/ tháng ( tuỳ vào kinh nghiệm và năng lực)

+ Thưởng tết, lễ, hiếu hỷ...

+ Tham gia bhxh đầy đủ

+ Du lịch hàng năm cùng công ty

+ Cơ hội nghề nghiệp và review tăng lương định kỳ 6 tháng / 1 lần

+ Nghỉ trưa từ 12h - 13h30

Cách Thức Ứng Tuyển

