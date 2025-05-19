Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHI LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 200 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

• Thiết lập, hướng dẫn và thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật và luật thuế

• Xây dựng hệ thống thông tin kế toán và báo cáo kế toán quản trị phục vụ cho việc lập kế hoạch kinh doanh, lập ngân sách hàng năm và các yêu cầu quản trị khác..

•Tính giá thành sản phẩm

• Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp.

• Thực hiện kiểm soát các ĐNTT, YCMH, Đơn hàng bán, Đơn hàng mua theo quy định của Công ty;

• Kiểm tra tính pháp lý của hóa đơn đầu ra - vào, và thực hiện phát hành hóa đơn điện tử;

• Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao, công nợ, thuế GTGT;

• Quản lý công nợ phải thu, phải trả;

• Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao.

• Lập báo cáo quý theo quy định như thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai thuế;

• Tổng hợp, thống kế và đối chiếu các số liệu báo cáo.

• Làm các báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh trong quý

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên ngành Tài chính Kế toán, Quản trị nhân sự, hoặc các ngành có liên quan)

Hiểu bao quát về quy trình sản xuất, nghiệp vụ hành chính - nhân sự, kế toán, kho

Giao tiếp, đàm phán, phân tích

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý, ưu tiên trong môi trường nhà máy

có chừng chỉ kế toán trưởng

Quyền Lợi

Lương từ 16- 20mil hoặc thỏa thuận tùy theo năng lực.�

Tham gia BHXH công ty.�

Thưởng Tết + thưởng KPIs từ 1-5 tháng lương

Khám sức khoẻ định kỳ.

Tham gia YEP, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển

