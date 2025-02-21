Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU AZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu

Mức lương 14 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 303 – 305 tổ dân phố 04, Phường La Khê,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

- Hạch toán số liệu nội bộ trên PM Misa.

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ thu - chi, ký xác nhận, trình Ban lãnh đạo ký;

- Lập phiếu thu – chi cho các khoản chi phí , tạm ứng;

- Thực hiện quản lý dòng tiền qua quỹ Tiền mặt – Tài khoản ngân hàng;

- Thực hiện công tác Kế toán bán hàng;

- Theo dõi, đôn đốc công nợ với Nhà cung cấp – Khách hàng, đối chiếu công nợ Nhà cung cấp – Khách hàng.

- Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN tạm tính theo quý, các loại tờ khai thuế khác (nếu có); nộp tiền thuế.

- Lập, nộp Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN;

- Tham gia trực tiếp cùng TP Tài chính - kế toán vào quá trình quyết toán thuế của công ty;

- Lưu trữ các chứng từ và sổ sách.

- Thực hiện công tác hành chính 5S tại chỗ làm việc và văn phòng.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Kế Toán

• Thành thạo phần mềm MISA, Word, Exel (Tin học văn phòng)

• Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 2 năm

• Cẩn thận, trung thực, chịu khó

• Khả năng chịu áp lực công việc cao. Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU AZ Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 14-17 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực

• Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật khi vào chính thức

• Nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của pháp luật

• Du lịch 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU AZ

