Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần thương mại Citicom làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 15 Triệu

1. Kiểm soát giao dịch bán hàng và nợ phải thu các đơn vị bán hàng

• Kiểm soát, quyết toán phương án bán hàng theo đúng quy trình, quy định của Công ty

• Cung cấp số liệu phục vụ công tác tính lương, thưởng hiệu quả bán hàng theo chính sách công ty

• Kiểm soát doanh thu và hóa đơn bán hàng theo quy định công ty và chuẩn mực kế toán.

• Kiểm soát nợ phải thu, nợ quá hạn khách hàng; đôn đốc và báo cáo kết quả thu nợ hàng tuần theo quy định quản lý công nợ của Công ty.

• Phân tích khả năng thanh toán của khách hàng phục vụ đánh giá khách hàng tiềm năng

• Phân tích, đánh giá và kiểm soát việc thực hiện hạn mức của khách hàng và Đơn vị bán hàng đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty.

2. Đóng sổ và lập báo cáo

• Thực hiện đóng sổ kế toán hàng tháng, đối chiếu tài khoản được phân công đúng hạn và đảm bảo chính xác theo quy định thuế.

• Cung cấp số liệu định kỳ tháng, quý, năm phục vụ đánh giá kết quả kinh doanh các đơn vị bán hàng và toàn công ty,

• Làm việc với đơn vị kiểm toán và các đoàn thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu, chủ động xử lý các phát sinh trong phạm vi phụ trách.

3. Đề xuất cải tiến quy trình kiểm soát rủi ro

• Đánh giá rủi ro của hệ thống phần mềm và đề xuất các giải pháp cải tiến, chỉnh sửa cho phù hợp trong quá trình sử dụng.