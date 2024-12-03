Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Grasp Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

* Lương: -25,000,000 VN Gross

* Địa điểm làm việc: Quận 2, HCMC

* Thời gian làm việc: Từ thừ 2 - thừ 6 (From Monday - Friday)

* Nội Dung Công Việc:

- Xuất hóa đợn đầu ra

- Ghi nhận hóa đợn mua hàng/dịch vụ

- Ghi nhận thanh toán của khách hàng

- Ghi nhận các khoản thu - chi nội bộ, phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ

- Thanh toán công nợ mua hàng theo quy trình thanh toán

- Tổng hợp data và xuất dữ liệu làm báo cáo tháng nội bộ (Geppo)

- Làm việc với kiểm toán nội bộ,kiểm toán độc lập, I-Glocal & cợ quan Thuế

- Đối chiếu công nợ bán hàng, mua hàng, ngân hàng

- Lưu trữ chứng từ ngân hàng/chứng từ & hợp đồng mua vào/bán ra, chứng từ báo cáo Thuế

- Báo cáo công nợ quá hạn

- Báo cáo tài chính hàng tháng

- Báo cáo Thuế: VAT, CIT, PIT

- Báo cáo thống kê, báo cáo FDI