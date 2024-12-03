Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Grasp Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Grasp Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- 195 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Từ 25 Triệu
* Lương: -25,000,000 VN Gross
* Địa điểm làm việc: Quận 2, HCMC
* Thời gian làm việc: Từ thừ 2 - thừ 6 (From Monday - Friday)
* Nội Dung Công Việc:
- Xuất hóa đợn đầu ra
- Ghi nhận hóa đợn mua hàng/dịch vụ
- Ghi nhận thanh toán của khách hàng
- Ghi nhận các khoản thu - chi nội bộ, phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao TSCĐ
- Thanh toán công nợ mua hàng theo quy trình thanh toán
- Tổng hợp data và xuất dữ liệu làm báo cáo tháng nội bộ (Geppo)
- Làm việc với kiểm toán nội bộ,kiểm toán độc lập, I-Glocal & cợ quan Thuế
- Đối chiếu công nợ bán hàng, mua hàng, ngân hàng
- Lưu trữ chứng từ ngân hàng/chứng từ & hợp đồng mua vào/bán ra, chứng từ báo cáo Thuế
- Báo cáo công nợ quá hạn
- Báo cáo tài chính hàng tháng
- Báo cáo Thuế: VAT, CIT, PIT
- Báo cáo thống kê, báo cáo FDI
Với Mức Lương Từ 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại Học Chuyên ngành Kế Toán
- Nữ tuổi từ 32 trở xuống
- Kinh nghiệm làm việc thực tế (Ưu tiên ứng viên từng làm công ty dịch vụ kế toán)
- Nắm vững nghiệp vụ Kế toán từ nguyên tắc kế toán, quy trình kế toán, báo cáo Tài chính
- Thuế
- Sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán
- Sử dụng tiếng Nhật hoặc tiếng anh
Tại Công Ty TNHH Grasp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên toàn thời gian
Cấp bậc
Nhân viên
Học vấn
Cử nhân
Kinh nghiệm
2 - 5 năm kinh nghiệm
Giới tính
Nữ
Ngành nghề
Kế toán / Kiểm toán
,
Biên phiên dịch (tiếng Nhật)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Grasp Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
