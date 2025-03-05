Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG làm việc tại Điện Biên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Điện Biên: 386 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm tra, kiểm soát chứng từ thanh toán tiền mặt và ngân hàng.
- Kiểm tra công nợ khách hàng.
-Đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, công nợ khách hàng và đối tác
- Kiểm tra số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp, số phát sinh trong kỳ, số đầu kỳ và số dư cuối kỳ tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh qua việc phản ánh vào hệ thống tài khoản kế toán.
- Trực tiếp hạch toán các nghiệp vụ kế toán liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ít nhất 03 năm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng.
- Thành thạo nghiệp vụ hạch toán kế toán.
- Nắm và hiểu rõ quy định pháp luật về nguyên tắc và chuẩn mực tài chính kế toán, hạch toán kế toán.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 10 - 15tr (thương lượng) + thưởng
- Phụ cấp: 730k - BHXH đầy đủ ( BHQT full lương)
-Lương thâm niên
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Du lịch hàng năm
- Phụ cấp xăng xe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ ĐẤT XANH MIỀN TRUNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
